В Татарстане будут судить предпринимателя за долг перед сотрудниками
Индивидуальный предприниматель в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
Следствие считает, что 27-летний обвиняемый в 2022 году арендовал помещение кафе в Мензелинске, но не выплачивал зарплату шести сотрудницам. Так перед ними накопился долг в общей сложности на 97 тысяч рублей. Причастность к совершению преступления мужчина признал.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела добились погашения долга по зарплате сотруднику ООО «АС-Трак» в 45 тысяч рублей. Руководство ООО не выплачивало ему заработную плату с августа по сентябрь 2020 года.
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