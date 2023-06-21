В Татарстане будут судить предпринимателя за долг перед сотрудниками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Индивидуальный предприниматель в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.



Следствие считает, что 27-летний обвиняемый в 2022 году арендовал помещение кафе в Мензелинске, но не выплачивал зарплату шести сотрудницам. Так перед ними накопился долг в общей сложности на 97 тысяч рублей. Причастность к совершению преступления мужчина признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела добились погашения долга по зарплате сотруднику ООО «АС-Трак» в 45 тысяч рублей. Руководство ООО не выплачивало ему заработную плату с августа по сентябрь 2020 года.



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Маргарита Головатенко