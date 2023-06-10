После возбуждения уголовного дела татарстанская компания выплатила зарплату своему работнику

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела добились погашения долга по зарплате сотруднику ООО «АС-Трак» в 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководство ООО с августа по сентябрь 2020 года не выплачивало заработную плату одному из своих работников. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, задолженность была полностью погашена, в связи с чем принято решение о его прекращении.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отметим, что за 3 месяца этого года судебные приставы помогли гражданам получить заработные платы на общую сумму 32,5 млн рублей, которые работодатель своевременно не выплатил. Это вдвое больше взысканной суммы за аналогичный период прошлого года.

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Максим Кокунин