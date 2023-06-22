В Татарстане 23 июня откроется горячая линия по вопросам призыва на военную службу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

23 июня в Татарстане откроется горячая линия по вопросам призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил России, консультировать татарстанцев будут в пятницу с 10:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Татарстане.



Вопросы будут принимать по телефону: +7 (843) 236-00-71. Также можно отправить сообщение в мессенджере WhatsApp по номеру: +7 (939) 345-37-50.



Консультировать будут представители Уполномоченного по правам человека в Татарстане, прокуратуры республики, военной прокуратуры казанского гарнизона и военного комиссариата региона.

На прошлой неделе Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста срочной службы до 21 года (на сегодняшний день это 18 лет). Законопроект также предусматривает изменение верхнего предела призывного возраста, его повысят с 27 лет до 30.

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Илина Хакимова