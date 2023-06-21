Центровой Джален Рейнольдс остается в УНИКСе
Центровой Джален Рейнольдс остается в казанском БК УНИКС, сообщили в пресс-службе клуба.
УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество со спортсменом до конца сезона-2023/24.
В июне УНИКС договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем.
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Маргарита ГоловатенкоСпортБаскетбол Татарстан
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