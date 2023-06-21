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Центровой Джален Рейнольдс остается в УНИКСе

17:44, 21.06.2023
Центровой Джален Рейнольдс остается в УНИКСе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центровой Джален Рейнольдс остается в казанском БК УНИКС, сообщили в пресс-службе клуба.

УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество со спортсменом до конца сезона-2023/24.

В июне УНИКС договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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