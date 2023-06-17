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Велимир Перасович продолжит тренировать УНИКС

10:11, 17.06.2023
Велимир Перасович продолжит тренировать УНИКС
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский БК УНИКС договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем, сообщили в пресс-службе клуба.

Новый контракт с 58-летним хорватским специалистом подписан по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС под руководством тренера впервые стал чемпионом.

БК УНИКС продлил контракт с разыгрывающим сборной России Вячеславом Зайцевым. Предстоящий сезон станет для Вячеслава третьим подряд в составе казанского клуба.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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