В Татарстане НКО могут получить гранты на проекты по поддержке семей участников спецоперации и мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в конкурсе грантов Татарстана на развитие гражданского общества появилась новая номинация — «Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации». Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты республики Тимур Кадыров.



— 21 номинация. В том числе появилась одна новая номинация по инициативе общественности, общественных организаций, заявки потому что поступают на это направление в конкурсную комиссию — это «Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации», — сказал он.

В этом году грантовый фонд конкурса превышает 106 млн рублей. Сбор заявок идет с 9 июня. Он продлится до 23 июля 2023 года. Поступило уже свыше 100 заявок.



Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина