В центре Казани временно приостановили движение трамваев и троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на пересечении улиц Тукая — Татарстан была повреждена контактная сеть. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусных маршрутов №3, 5. На месте работают аварийные службы предприятия, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале мая в Казани на перекрестке улиц Ершова — Ахмерова грузовик КАМАЗ повредил контактную сеть. По этой причине было временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 7 и трамвая №4.



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Айрат Назипов