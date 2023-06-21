В центре Казани временно приостановили движение трамваев и троллейбусов
В Казани на пересечении улиц Тукая — Татарстан была повреждена контактная сеть. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
— Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусных маршрутов №3, 5. На месте работают аварийные службы предприятия, — рассказали в пресс-службе.
В начале мая в Казани на перекрестке улиц Ершова — Ахмерова грузовик КАМАЗ повредил контактную сеть. По этой причине было временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 7 и трамвая №4.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым