В Казани приостановили движение ряда троллейбусов из-за аварии на сетях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на перекрестке улиц Ершова — Ахмерова грузовик КАМАЗ повредил контактную сеть. В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 7 и трамвая №4, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Уточняется, что в настоящее время на месте работают аварийные службы. Ориентировочное время возобновления движения 13.30.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, позавчера в городе также временно приостанавливалось движение троллейбусов №1 и 2:

— На перекрестке улиц Фрунзе — Восстания при производстве земляных работ экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1. На месте работают аварийные службы, — рассказывали в пресс-службе МУПа.

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Максим Кокунин