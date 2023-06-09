Число погибших от суррогатного алкоголя в Самарской области возросло до 10

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших из-за отравления суррогатным сидром в Самарской области возросло до 10. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

— Актуальная информация о ситуации с отравлением: в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние 3 пациентов — тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли, — отметили в ведомстве.

Напомним, Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина, который обвиняется в хищении спирта, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр».

Гусейнов, Айрапетян и Дмитрий Егоров арестованы. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае.

Накануне Минздрав сообщал, что число людей, отравившихся суррогатным сидром в регионах России, включая Поволжье, возросло до 97. Однако сегодня поступили сообщения о новых пострадавших: только в Ульяновской области число отравлений суррогатным сидром, по данным на 9 июня, достигло 66.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Елизавета Пуншева