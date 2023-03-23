На охрану стадиона «Ак Барс Арена» в Казани потратят 29,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На охрану футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани потратят 29,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Оказать услуги по охране необходимо с 1 апреля и до конца декабря 2023 года. Исходя из этого, один месяц охраны объекта оценивается примерно в 3,2 млн рублей.



Заказчиком выступает АО «Казань Арена». Договор заключат с единственным поставщиком — ООО «ЧОО «Т.А.Ш.», являющимся субъектом МСП. Выбор продавца в протоколе обосновали наиболее выгодными условиями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Охрана «Ак Барс Арены» в 2022 году обходилась чуть дороже — в 30 миллионов рублей. Договор также заключали с местным ООО «ЧОО «Т.А.Ш.» как с единственным поставщиком.



С частной охранной организацией «Т.А.Ш.» договор на охрану «Ак Барс Арены» заключается с 2016 года. Услуги ЧОО в 2017-м обошлись суммарно в 31,4 миллиона, чуть подешевели в 2018-м — до 31,08 миллиона, в 2019-м стоили 29,6 миллиона, в 2020-м — 30,7 миллиона.

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Маргарита Головатенко