На покупку и установку тоннеля для выхода игроков на «Ак Барс Арене» потратят 2,2 млн рублей

Фото: скриншот документации

АО «Казань Арена» намерено выделить 2,2 млн на новый тоннель для выхода игроков. Его нужно будет установить на стадионе «Ак Барс Арена», выяснило «Реальное время».

Подрядчик должен привезти конструкцию на стадион и установить ее в течение месяца. У тоннеля должна быть гарантия на три года.

Также руководство «Казань Арены» хочет, чтобы подрядчик привез товар, которым никто до этого не пользовался. Обязательным условием является и год выпуска тоннеля. Заказчик примет только новую конструкцию, которую соорудили в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

На охрану футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани потратят 29,3 млн рублей. Оказать услуги по охране необходимо до конца этого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов