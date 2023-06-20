РСА: повышение тарифов ОСАГО для грузовиков из недружественных стран уравнивает финансовые условия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне Банк России сообщил о том, что он разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для введения ОСАГО в новых регионах страны с 1 января 2024 года. Как рассказали «Реальному времени» в Российском Союзе автостраховщиков (РСА), коэффициент для всех видов транспорта составит 0,68, что станет минимальным значением из действующих в настоящее время.

— Коэффициент в размере 0,68 соответствует уровню риска для небольших территорий, как правило, убыточность там ниже, соответственно, мы считаем вполне справедливым расчет, — сообщили в пресс-службе РСА.

Напомним, в соответствии с конституционными законами до следующего года действие закона об ОСАГО не распространяется на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для того, чтобы оно было введено, регулятор подготовил проект указания о территориальном коэффициенте. Уточняется, что страховые компании учитывают его при расчете стоимости полиса. Как отметили в Центробанке, для физических лиц коэффициент определяется на основании адреса регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации авто. Для юридических лиц — на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Остальные коэффициенты, влияющие на итоговую цену ОСАГО, также будут распространяться на граждан из этих регионов, включая мощность двигателя, водительский стаж, возраст и другие.

Вместе с этим ЦБ также предложил повысить тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных государств. Так, для транспортных средств из этих стран, за исключением легковых автомобилей физлиц, коэффициент территорий увеличится с 1,7 до 12,5.

— Изменение территориального коэффициента уравнивает финансовые условия въезда в страну для грузовиков из недружественных стран, въезжающих в Россию, и российских транспортных средств, въезжающих на территорию недружественных стран (эти условия существенно изменятся с 1 июля, после исключения России из «Зеленой карты»), — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе РСА.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 1 июня на территории Евросоюза перестали действовать российские автомобильные «зеленые карты». Это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами страхового полиса. Теперь для передвижения по Европе, Швейцарии и Великобритании водителям, чей автомобиль зарегистрирован в России, приходится приобретать на пунктах пропуска этих стран полис приграничного страхования. Однако есть и те государства, где российский документ все же будет работать: Азербайджан, Белоруссия, Турция, Иран, Израиль, Тунис, Марокко, а также страны бывшей Югославии. Подробнее о том, как сегодня устроена система международного автомобильного движения, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван.



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Максим Кокунин