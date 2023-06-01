Прекращение работы «зеленых карт» с 1 июня: проблемы для иностранцев, подешевевшее ОСАГО для россиян

Исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван — о полисах ОСАГО для иностранцев, совместных проектах с Белоруссией и планах на Казахстан

Фото: Российский Союз Автостраховщиков

С 1 июня на территории Евросоюза перестанут действовать российские автомобильные «зеленые карты». Это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами страхового полиса. Теперь для передвижения по Европе, Швейцарии и Великобритании водителям, чей автомобиль зарегистрирован в России, придется приобретать на пунктах пропуска этих стран полис приграничного страхования. Однако есть и те государства, где российский документ все же будет работать: Азербайджан, Белоруссия, Турция, Иран, Израиль, Тунис, Марокко, а также страны бывшей Югославии. Подробнее о том, как будет устроена система международного автомобильного движения и к чему готовиться водителям, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван.

Страхование продолжится вне зависимости от решений Брюсселя

Как было сказано выше, с 1 июня действие «зеленой карты» не заканчивается во всех странах системы. Речь идет лишь о членах Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании. Также данный документ уже давно не действует на территории Украины. Соответственно, что касается других государств из системы, таких как, например, Белоруссия, Турция, Азербайджан, Молдова — там карты по-прежнему будут действовать.

Для поездок в страны Евросоюза нашим автомобилистам придется приобретать на пограничных переходах так называемые полисы пограничного страхования. Мы уже делали запрос к нашим партнерам о наличии таких точек продаж на границах с Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. Все они подтвердили, что такие точки есть и, соответственно, проблем с приобретением необходимой страховки у наших автомобилистов не будет.

Что касается страховщиков, то мы к этому готовились уже целый год, поскольку прекращение договоров со странами ЕС было анонсировано давно. Мы работали и продолжаем работать над тем, чтобы переориентировать этот бизнес на дружественные страны, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Рассчитываю, что взаимное страхование транспортных средств продолжится вне зависимости от любых решений Брюсселя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«У нас есть планы по тому, чтобы предложить взаимное страхование Казахстану»

Если скажется в одном месте, то последствия будут и в другом. Что касается потока с той стороны, то для страховщиков с точки зрения бизнеса это большого значения не имеет. Нам известно, что еще год назад иностранные страховщики в добровольном порядке стали отказываться от выдачи карт на Россию. Соответственно, они должны приобретать документы точно так же — на границе России или вблизи нее. Для перемещения по территории страны им необходима страховка и ОСАГО, такой продукт имеется, и в этом плане проблем нет.

Конечно, упали продажи на Европу, и они, так сказать, полностью прекратятся с 1 июня, но надо понимать, что из-за пандемии COVID-19 и санкций поток транспортных средств, как грузовиков, так и легковых машин, упал в разы. Практически все границы закрыты. Поэтому сейчас потери происходят даже не столько из-за вот этих решений по страхованию, сколько в целом из-за санкционного ограничения потоков.

Это было очевидно, и мы давно прорабатываем возможности того, чтобы страховать потоки по другим направлениям, по дружественным направлениям. Там, где есть экономический интерес. Думаю, что значительная степень потерянных доходов будет компенсироваться. Уже по продажам на Белоруссию видно, что падение на Европу почти вернулось в норму. Так же дела обстоят и по Турции с Азербайджаном. Все со временем придет в равновесие.

У нас также есть планы по тому, чтобы предложить взаимное страхование Казахстану и другим странам ЕАЭС, а также Армении с Грузией. Будем работать над расширением географии страховки в других направлениях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если раньше Белоруссия занимала 30% от всех поездок, то сейчас 50%

В целом сейчас сложно говорить о том, какая страна пользуется наибольшей популярностью. Но можно сказать о том, куда поток грузовиков наиболее выраженный. Чаще всего поездки совершаются в Германию, Литву, Латвию, Эстонию. Это традиционные направления, куда всегда ездили, и пропорционально в процентах оно таким и осталось. Существенно сократились лишь объемы и количество, а география серьезно не поменялась.

Если раньше Белоруссия занимала 30% от всех поездок, то сейчас это половина — 50%.

В прошлом году по инициативе депутатов парламентского собрания Союза Россия — Белоруссия рассматривалась возможность расширения российских страховок на эту страну. Мы участвовали в работе с моделью законодательного акта. 19 июня планируется принять его финальную версию.

Дальше нужно будет приводить в соответствие с ним некоторые положения внутренних законодательно-нормативных актов как в самой Белоруссии, так и у нас, в России. Что же касается практической точки зрения, то все это сможет заработать только с 1 января следующего года.

Фото: flickr.com

Попав в ДТП на территории России, иностранец без ОСАГО не получит компенсации

Мы заранее всех предупреждали о том, что действие документов прекращается. Поэтому надеемся на то, что иностранные транспортные средства, которые сейчас перемещаются по России, уже имеют наши полисы ОСАГО. В противном случае, если такой водитель попадет в ДТП, где получит лишь повреждения автомобиля, компенсационные выплаты для него не предусмотрены. Если же речь идет о здоровье, то мы предусматриваем выплаты из компенсационных фондов.

Я предполагаю, что за отсутствие полисов ОСАГО представители ГИБДД начнут штрафовать иностранцев, поэтому и надеюсь, что таких случаев не будет. Ну или же их будет минимальное количество.

Когда человек въезжает на территорию страны, то он понимает, какое время будет находиться на ее территории. Тем более что он был проинформирован нашими контролирующими органами. Поэтому если его поездка растягивается за пределы 1 июня, то ему нужно сразу покупать полис ОСАГО на границе, а не ждать, когда у него закончится «зеленая карта».

К нам уже давно поступают обращения от иностранцев с вопросами о том, как, где и когда они могут получить российский полис ОСАГО. Поэтому эта работа хорошо налажена и все заранее проинформированы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для россиян полис ОСАГО будет стоить дешевле

Продукт ОСАГО для иностранцев — специальный. По закону полис выдается на год, а также он может быть ограничен и до трех месяцев использования (если кто-то берет его только на лето). Надо понимать специфику того, что иностранцы едут на короткие сроки. Поэтому законом предусмотрена возможность выдавать короткие полисы от пяти дней. Если сравнивать в ценах, то для россиян полис ОСАГО будет стоить дешевле.

«Зеленая карта» для иностранцев была выгоднее хотя бы потому, что в 90% случаев ее им выдавали бесплатно. По правилам ЕС, полис ОСАГО, который выдан в Литве, должен действовать на все страны союза. Он очень дорогой с учетом того, что там лимиты от миллиона евро. На фоне этих лимитов и оценки рисков, которые должен покрыть страховщик в Литве, наши лимиты в 400 тысяч рублей по железу и 500 тысяч по жизни для них статистически ничтожны. Мне это известно из практики, полис на Россию выдавался, «зеленая карта» тоже и причем в качестве бонуса на дорогой полис, который должен был действовать на всю Европу. Поэтому даже если какие-то небольшие деньги дополнительно брали, то это зависело от политики каждой страховой компании. Здесь цены и ценовая политика не регулируются. Я думаю, что для них приобретение полисов ОСАГО будет обходиться существенно дороже.

Фото: скриншот видео youtube.com

Возвращаясь к теме Казахстана, отмечу, что он не в системе «зеленой карты». Мы планируем аналогичный проект, который уже реализуется в рамках Союзного государства Россия — Белоруссия. Я думаю, что как только закон будет принят и система заработает, это послужит хорошей моделью для того, чтобы это было реализовано и в рамках ЕАЭС, включая Казахстан.

На границе Казахстана организована продажа полисов. В случаях, когда наши граждане получают крупные штрафы, работает ситуация того, что они в спешке не позаботились об этом документе. В этой стране уже давно работают камеры, и они проверяют все машины, включая те, что с российскими номерами, на наличие страхования. Да, если соответствующего документа нет, они выписывают большие штрафы, но это больше проблема отсутствия культуры страхования.

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Сергей Разуван