ЦБ прорабатывает введение ОСАГО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, которая необходима для введения ОСАГО в новых российских регионах с 1 января 2024 года, сообщает ТАСС.



В соответствии с конституционными законами до 1 января 2024 года действие закона об ОСАГО не распространяется на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. База позволит реализовывать ОСАГО на новых территориях после 1 января этого года.

Для этого подготовлен проект указания о территориальном коэффициенте (КТ) ОСАГО для автомобилистов новых регионов. Страховые компании учитывают его при расчете стоимости полиса ОСАГО.

Согласно документу, для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 — это минимальное значение из действующих в настоящее время.

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Маргарита Головатенко