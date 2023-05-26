Из-за коммунальной аварии в Казани временно изменили схему движения автобуса №46

Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани на сутки изменили схему движения автобуса №46. Все из-за течи, которая образовалась на водопроводе на улице Дубравной, сообщает Комитет по транспорту города.

— Автобус №46 в сторону ЖК «Экопарк Дубрава» с ул. Комиссара Габишева заворачивает на ул. Р. Зорге, ул. Ю. Фучика, через местный проезд выезжает на ул. Дубравную. В обратном направлении автобус №46 следует без изменения схемы движения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Водоканал» должен завершить работы на ул. Дубравной до 5 утра 27 мая. Когда будет открыт участок дороги, движение автобуса №46 возобновится по прежней схеме, добавили в комитете.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 22 марта в Казани возле дома №43а по улице Дубравной образовался провал из-за размыва грунта. Виной тому — сгнившие сети МУП «Водоканал». Обращения местных жителей долгое время игнорировались предприятием, но последняя авария все же вынудила специалистов заняться работой. Подробности можно узнать в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов