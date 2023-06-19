До конца года в Казани закроют участок по улице Хади Такташа

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани до конца года закроют участок по улице Хади Такташа в связи со строительными работами, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



До 30 декабря закрыты проезжая часть и тротуар возле жилого дома №101.

Также в Казани до 30 декабря закроется тротуар возле моста по улице Назарбаева — короткий путь на набережную Кабана. Сейчас в связи со строительными работами тротуар со стороны улицы Хади Такташа необходимо перекрыть. Рядом установили предупреждающие знаки со схемой обхода.

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Маргарита Головатенко