В Казани до 30 декабря закроют тротуар возле моста по улице Назарбаева

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани до 30 декабря закроется тротуар возле моста по улице Назарбаева — короткий путь на набережную Кабана.



Сейчас в связи со строительными работами тротуар со стороны улицы Хади Такташа необходимо перекрыть. Рядом установили предупреждающие знаки со схемой обхода.

В жилом массиве Киндери в Казани закроют для движения транспорта мост через Киндерку в связи с его реконструкцией. До 30 октября ограничили проезд на участке от дома №1а по ул. Степной до ул. Шоссейной.

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Маргарита Головатенко