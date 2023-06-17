Новости общества

19:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до 30 декабря закроют тротуар возле моста по улице Назарбаева

18:16, 17.06.2023
В Казани до 30 декабря закроют тротуар возле моста по улице Назарбаева
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани до 30 декабря закроется тротуар возле моста по улице Назарбаева — короткий путь на набережную Кабана.

Сейчас в связи со строительными работами тротуар со стороны улицы Хади Такташа необходимо перекрыть. Рядом установили предупреждающие знаки со схемой обхода.

В жилом массиве Киндери в Казани закроют для движения транспорта мост через Киндерку в связи с его реконструкцией. До 30 октября ограничили проезд на участке от дома №1а по ул. Степной до ул. Шоссейной.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также