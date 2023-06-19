Российские войска за сутки отразили 9 атак ВСУ
Российские войска за сутки отразили 9 атак украинской армии на разных направлениях. Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВСУ шли на штурм на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
— На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, — предоставил данные представитель ведомства.
На том же направлении возле населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области были отражены две атаки противника.
Еще четыре атаки были отбиты на Донецком направлении. Российские войска остановили противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
Похожая ситуация наблюдалась и на прошлой неделе. Тогда возле Времевского выступа были также отражены три атаки ВСУ.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым