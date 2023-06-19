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Российские войска за сутки отразили 9 атак ВСУ

14:34, 19.06.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска за сутки отразили 9 атак ВСУ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские войска за сутки отразили 9 атак украинской армии на разных направлениях. Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВСУ шли на штурм на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

— На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, — предоставил данные представитель ведомства.

На том же направлении возле населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области были отражены две атаки противника.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще четыре атаки были отбиты на Донецком направлении. Российские войска остановили противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

Похожая ситуация наблюдалась и на прошлой неделе. Тогда возле Времевского выступа были также отражены три атаки ВСУ.

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Айрат Назипов
Общество

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