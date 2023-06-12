Минобороны России: «В районе Времевского выступа отражены три атаки»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минобороны России рассказали об обстановке на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, возле Времевского выступа были отражены три атаки противника.

— В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой Народной Республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В этой зоне ВСУ потеряли свыше 120 военных, 2 танка и 3 боевые бронированные машины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ, — добавили в ведомстве.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск успешно отразила две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки ДНР, подчеркнули в министерстве.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток потерял чуть меньше 4 тысяч военнослужащих. Также ВСУ за это время потеряли 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.



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Айрат Назипов