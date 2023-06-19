Узбекистан подписал с Россией двухлетний контракт на покупку газа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Узбекистан будет покупать у России газ в течение 2 лет. Договор заключили АО «УзГазтрейд» и ООО «Газпром экспорт», сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

— В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около 2 миллиардов 800 миллионов кубометров, — говорится в сообщении.



В министерстве уточнили, что в соответствии с дорожной картой в республике будет построено 22 км новых магистральных газопроводов и отремонтировано 56 км газопроводов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам первого квартала 2023 года добыча газа в России сократилась до 61 миллиарда кубометров, это на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Аналитики считают, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении всего года за счет увеличения мощности уже запущенных проектов.



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Айрат Назипов