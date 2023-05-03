«Коммерсантъ»: добыча газа в России сократилась на 10%, до 61 млрд кубометров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого квартала 2023 года добыча газа в России сократилась до 61 миллиарда кубометров, это на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего года, сообщает «Коммерсант».

— Добыча «Газпрома» продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18%. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — «Роснефти» и «НОВАТЭКа» — растет, — говорится в статье.

Аналитики считают, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении всего года за счет увеличения мощности уже запущенных проектов. Также издание отмечает, что сокращение добычи нефти связано со снижением поставок газа в страны Евросоюза:

— ЕС — исторически крупнейший рынок для компании, но сейчас поставки идут только по «Турецкому потоку» и, на минимальном уровне, через территорию Украины.

В материале также указывается, что «Газпром» одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу». Напомним, что с начала года «Газпром» перестал раскрывать статистику по добыче газа.

Россия по итогам 2022 года сократила добычу газа до 673,8 млрд куб. м, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, экспорт газа снизился в минувшем году на 25,1% — до 184,4 млрд куб. м, тогда как в 2021 году добыча газа в России составила 762,8 млрд куб. м. Таким образом, снижение составило 11,66%.

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Илина Хакимова