Рустам Минниханов поручил главам районов Татарстана провести подворовой обход

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане прошло совещание с правоохранительными органами, где раису республики Рустаму Минниханову была доложена оперативная ситуация с пожарами.

Напомним, вчера в Тукаевском районе Татарстана во время пожара погибли семь человек, среди которых четверо детей.

Рустам Минниханов поручил главам районов Татарстана усилить работу по проведению противопожарных мероприятий.

В частности, среди мер — проведение подворового обхода, а также разъяснение жителям необходимости соблюдения техники пожарной безопасности. Профилактические беседы было рекомендовано проводить системно.

Особое внимание Рустам Минниханов поручил уделить многодетным семьям.

Каждая семья должна быть на контроле. К профилактике пожаров в быту должны быть привлечены все необходимые службы: МЧС, органы социального обслуживания, волонтеры.

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре в Тукаевском районе. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



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Илина Хакимова