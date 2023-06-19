Рустам Минниханов поручил главам районов Татарстана провести подворовой обход
Сегодня в Татарстане прошло совещание с правоохранительными органами, где раису республики Рустаму Минниханову была доложена оперативная ситуация с пожарами.
Напомним, вчера в Тукаевском районе Татарстана во время пожара погибли семь человек, среди которых четверо детей.
Рустам Минниханов поручил главам районов Татарстана усилить работу по проведению противопожарных мероприятий.
В частности, среди мер — проведение подворового обхода, а также разъяснение жителям необходимости соблюдения техники пожарной безопасности. Профилактические беседы было рекомендовано проводить системно.
Особое внимание Рустам Минниханов поручил уделить многодетным семьям.
Каждая семья должна быть на контроле. К профилактике пожаров в быту должны быть привлечены все необходимые службы: МЧС, органы социального обслуживания, волонтеры.
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре в Тукаевском районе. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым