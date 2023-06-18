В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели 7 человек на пожаре

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели 7 человек на пожаре в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района республики. На место происшествия выехал прокурор муниципалитета Айрат Галимарданов. В результате пожара погибли семь человек, четверо из которых дети.

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Елизавета Пуншева