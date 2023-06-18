После пожара в Тукаевском районе Татарстана обнаружили тела 7 человек

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

После пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района Татарстана обнаружили тела семи человек, четверо из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.



На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Отмечается, что в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. По словам сотрудников полиции, семья неблагополучная.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района республики. На место происшествия выехал прокурор муниципалитета Айрат Галимарданов.

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Елизавета Пуншева