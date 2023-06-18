В Госдуме предложили изменить размер дохода по вкладам, допускающий право на пособие

Следует изменить максимальный размер дохода по вкладам, допускающий право на получение пособия. Об этом заявил депутат Госдумы Яна Лантратова.

— Надо изменить размер дохода по вкладам, допускающий право на пособие... С коллегой Ниной Останиной обратились к министру труда Антону Котякову с просьбой принять меры, дающие право нуждающимся семьям накопить средства на крупную покупку с помощью банковских вкладов при сохранении их права на получение ежемесячного пособия, — подчеркнула она.

Лантратова объяснила, что сейчас основанием для отказа в назначении пособия является наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам в банках. Депутат предложила увеличить эту сумму до трех прожиточных минимумов.

— Ежемесячное пособие часто является для нуждающихся семей критически важной мерой поддержки государства, без которой они едва ли могут обеспечить себе и ребенку минимальные достойные условия жизни, — подчеркнула она.

В России ряд социальных выплат и пособий с 1 февраля проиндексированы на 11,9%. К ним относятся пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также гарантии для россиян, которые удостоены высших государственных наград, в том числе звания Героя России. Материнский капитал на первого ребенка увеличился до 587,9 тысячи рублей, маткапитал на второго ребенка составляет 775,6 тысячи рублей.

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Елизавета Пуншева