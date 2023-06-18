Россиянам ограничили переводы в юанях в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии

Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Переводить юани можно только в банки-получатели группы Bank of China. О проблемах с переводами сообщили несколько российских банков.

Отмечается, что на этой неделе клиенты российских банков сообщали о том, что не могут перевести юани в ЕС и США через кредитные организации, у которых есть счета в российской «дочке» Bank of China.

После четырех месяцев продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин России может прекратить ее в мае, считают эксперты. По их мнению, если начнутся покупки валюты, то они будут носить символический характер.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева