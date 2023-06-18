Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей Сабантуя в Баку

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей Сабантуя в Баку. Сегодня татарский национальный праздник проходит на центральной набережной в центре столицы Азербайджана, сообщили в пресс-службе.

— Где бы не проживали представители татарского народа, Сабантуй для нас всех всегда остается одним из любимых и долгожданных событий. Его уникальность в том, что он объединяет на одной площадке представителей всех национальностей и вероисповеданий, — обратился Минниханов к участникам Сабантуя.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Согласно последним опубликованным данным, на сегодняшний день в Азербайджане проживает более 27 тысяч наших соотечественников. Создано несколько объединений: Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел», Общественное объединение «Татарстан», Отделение общества татарских женщин «Ак калфак» в Азербайджане и так далее.

Раис Татарстана поблагодарил руководство Азербайджана в лице его Президента Ильхама Алиева за внимание и поддержку татарской общины. Минниахнов отметил, что в республике у наших соотечественников есть все возможности, что бы реализоваться, соблюдать свои традиции и обычаи.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В свою очередь министр экономики Азербайджана передал теплые слова приветствия участникам Сабантуя от имени Президента Республики Ильхама Алиева.

Вчера раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Там он проведет ряд официальных встреч, ознакомится с деятельностью экономических районов и примет участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ».



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Илина Хакимова