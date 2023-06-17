Рустам Минниханов прибыл в Азербайджан

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, в международном аэропорту его встретил специальный представитель президента республики Вахид Расим оглы Гаджиев, советник-посланник посольства России в республике, а также Полад Бюльбюль-оглы. В составе татарстанской делегации прибыл и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.



В Азербайджане Рустам Минниханов проведет официальные встречи, ознакомится с деятельностью экономических районов и примет участие в церемонии открытия сервисного центра «Auto Leasing Azerbaijan», созданного при участии ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В мае на площадке KazanForum заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отмечал хорошие темпы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, активное развитие промышленной кооперации, а также большой потенциал в межрегиональном сотрудничестве с Татарстаном.

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Маргарита Головатенко