Новости общества

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов

12:02, 18.06.2023

Правительство России учредило стипендию имени Камиля Валиева — одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники — для студентов и аспирантов.

Получать стипендию учащиеся смогут с 1 сентября 2023 года.

На нее смогут претендовать:

  • студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета,
  • студенты любого курса магистратуры,
  • аспиранты.

Всего предусмотрено: 50 стипендий для студентов по 55 тыс. рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тыс. рублей ежемесячно.

Отмечается, что эту стипендию получать смогут:

  • авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности,
  • победители и призеры международных или всероссийских олимпиад,
  • участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций.

Стипендии для студентов не должны быть ниже уровня МРОТ. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект, предусматривающий этот критерий, будет доработан и внесен в Госдуму РФ в этом году. Нилов — член партии ЛДПР, которая вносила подобный законопроект в Думу в 2011, 2016 и 2018 годах. В последний раз его отклонили в первом чтении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоОбразование

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также