Правительство России учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов
Правительство России учредило стипендию имени Камиля Валиева — одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники — для студентов и аспирантов.
Получать стипендию учащиеся смогут с 1 сентября 2023 года.
На нее смогут претендовать:
- студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета,
- студенты любого курса магистратуры,
- аспиранты.
Всего предусмотрено: 50 стипендий для студентов по 55 тыс. рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тыс. рублей ежемесячно.
Отмечается, что эту стипендию получать смогут:
- авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности,
- победители и призеры международных или всероссийских олимпиад,
- участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».
Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций.
Стипендии для студентов не должны быть ниже уровня МРОТ. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект, предусматривающий этот критерий, будет доработан и внесен в Госдуму РФ в этом году. Нилов — член партии ЛДПР, которая вносила подобный законопроект в Думу в 2011, 2016 и 2018 годах. В последний раз его отклонили в первом чтении.
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