Законопроект о студенческих стипендиях вновь доработают

Стипендии для студентов не должны быть ниже уровня МРОТ. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект, предусматривающий этот критерий, будет доработан и внесен в Госдуму РФ в этом году. Нилов — член партии ЛДПР, которая вносила подобный законопроект в Думу в 2011, 2016 и 2018 годах. В последний раз его отклонили в первом чтении.

Академическая стипендия в России в 2022 году равнялась 1 755 рублям в месяц (ее получают первокурсники и студенты, закрывшие сессию на «удовлетворительно»). При этом многие вузы сами увеличивают эту сумму. К примеру, в КФУ базовая стипендия для тех, кто учится на «четыре», — 2 100 рублей, на одни пятерки — 3 150 рублей. Среди рекордсменов — магистранты в сфере IT Томского государственного университета — их стипендия может равняться 30 тысячам рублей.

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