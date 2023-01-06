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Законопроект о студенческих стипендиях вновь доработают

10:45, 06.01.2023
Законопроект о студенческих стипендиях вновь доработают
Фото: www.flickr.com

Стипендии для студентов не должны быть ниже уровня МРОТ. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов. Законопроект, предусматривающий этот критерий, будет доработан и внесен в Госдуму РФ в этом году. Нилов — член партии ЛДПР, которая вносила подобный законопроект в Думу в 2011, 2016 и 2018 годах. В последний раз его отклонили в первом чтении.

Академическая стипендия в России в 2022 году равнялась 1 755 рублям в месяц (ее получают первокурсники и студенты, закрывшие сессию на «удовлетворительно»). При этом многие вузы сами увеличивают эту сумму. К примеру, в КФУ базовая стипендия для тех, кто учится на «четыре», — 2 100 рублей, на одни пятерки — 3 150 рублей. Среди рекордсменов — магистранты в сфере IT Томского государственного университета — их стипендия может равняться 30 тысячам рублей.

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