Минобрнауки не рассматривает вопрос введения церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах России

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Минобрнауки России не рассматривает вопрос введения церемонии поднятия флага и исполнения гимна в университетах, об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

— У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии, — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отметим, что с 1 сентября прошлого года такая церемония проходит во всех российских школах и колледжах в начале недели. В феврале глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ее планируется распространить и на педагогические вузы, подведомственные министерству.

Согласно данным опроса аналитического центра университета «Синергия», больше половины россиян (63%) в целом положительно относятся к введению такой церемонии и в вузах.



Напомним, в Татарстане в рекомендуемый набор предметов государственной символики для образовательных учреждений республики вошли: российский флаг для флагштока; 10 настольных флагштоков с одним флагом; флагшток уличный; протокольный флаг России; большой герб России; малый герб России



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Илина Хакимова