На АвтоВАЗе назвали цену нового кроссовера Lada X-Cross 5

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новая модель АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем 2,5 млн рублей, окончательная цена зависит от комплектации автомобиля, рассказал президент компании Максим Соколов.



— Мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года.

Как уточняли в министерстве в пятницу, старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года.

Lada X-Cross 5 — переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.

Соколов рассказывал, что новый автомобиль Lada Aura на базе модели Vesta будет стоить существенно больше 2 млн рублей. Исходя из объемов производства, платежеспособного спроса будет понятна его цена.



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Маргарита Головатенко