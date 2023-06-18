На АвтоВАЗе назвали цену нового кроссовера Lada X-Cross 5
Новая модель АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем 2,5 млн рублей, окончательная цена зависит от комплектации автомобиля, рассказал президент компании Максим Соколов.
— Мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года.
Как уточняли в министерстве в пятницу, старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года.
Lada X-Cross 5 — переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.
Соколов рассказывал, что новый автомобиль Lada Aura на базе модели Vesta будет стоить существенно больше 2 млн рублей. Исходя из объемов производства, платежеспособного спроса будет понятна его цена.
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