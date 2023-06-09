Новая Lada Aura будет стоить существенно больше 2 млн рублей

Новый автомобиль Lada Aura на базе модели Vesta будет стоить существенно больше 2 млн рублей, рассказал журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи.



— Исходя из объемов производства — платежеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса, — приводит ТАСС его слова.

АвтоВАЗ представил удлиненный автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura накануне. Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая, по словам Соколова, может использоваться для госзаказа, для чиновников.



Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

АвтоВАЗ объявил о старте продаж LADA Vesta NG с 9 июня. Автомобили доступны сразу во всех типах кузова — седан, Cross седан, SW и SW Cross.

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Маргарита Головатенко