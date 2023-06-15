В Казани закроют для движения мост через реку Киндерку

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В жилом массиве Киндери в Казани закроют для движения транспорта мост через Киндерку в связи с его реконструкцией, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



До 30 октября ограничили проезд на участке от дома №1а по ул. Степной до ул. Шоссейной.

В этом году в Казани отремонтируют мосты через Киндерку и Сухую реку. На сооружениях заменят несущие элементы, ширину проезжих частей доведут до нормативов, обустроят тротуары, обновят освещение и установят элементы безопасности.

В Казани ограничили движение по ул. Право-Булачной: до 20 сентября полностью закрыли тротуар и одну полосу на участке от ул. Кави Наджми до дома №9. Еще одну полосу будут перекрывать с 10.00 до 15.00 и с 20.00 до 06.00.



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Маргарита Головатенко