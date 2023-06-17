Анатолий Аксаков: государство может быстро включиться в процесс использования цифрового рубля

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал ТАСС об ожиданиях от цифрового рубля. По его словам, его могут узаконить уже в весеннюю сессию: значительные согласования пройдены, цифровой рубль узаконят как платежное средство, «третью форму рубля».



По словам Аксаков, на первых порах граждане будут использовать валюту в экспериментальном режиме:

— Граждане многие просто с интересом откроют цифровые кошельки в информационной системе Центрального банка, и будут там какие-то обороты осуществлять. Но это все будет такое экспериментальное, цифровой рубль, скорее, будет интересен тем, кто в принципе интересуется новым. Бизнес тоже будет, конечно, экспериментировать, посмотрит, как это работает.

Он отметил, что государство может включиться в процесс быстро: «цифровой рубль позволяет государству более четко и более наглядно видеть, как используется то, что выделяет государство на разные проекты».

— Государство может стать главным двигателем этого процесса. А дальше, когда практика наработается, вполне возможно, что и компании, и люди начнут активнее его использовать. Допускаю, что во второй половине текущего года уже появятся первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля.

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. В марте Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако пилот не запустился в заявленные сроки. Что «тормозит» введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем в июле — августе.

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Маргарита Головатенко