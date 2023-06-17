Минпросвещения: серьезных изменений в содержании и процедуре ЕГЭ в 2024 году не будет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Серьезных изменений в технологии и содержании ЕГЭ в 2024 году не будет, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



— Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ, а если [появляются] какие-то изменения, [чтобы] они заранее объявлялись», — сказал он ТАСС.

По его словам, если в экзамен будут вносить изменения, об этом объявят до 1 сентября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, более половины (59%) студентов первых — третьих курсов российских вузов согласны с тем, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) обеспечивает абитуриентов из разных регионов одинаковыми возможностями поступления в любые университеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко