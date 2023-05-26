ВЦИОМ: 59% студентов считают, что ЕГЭ позволяет абитуриентам поступать в любые вузы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более половины (59%) студентов первых — третьих курсов российских вузов согласны с тем, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) обеспечивает абитуриентов из разных регионов одинаковыми возможностями поступления в любые университеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что это мнение чаще разделяют обучающиеся в сфере математических, естественных и технических наук (по 62%) и те, кто обучается в «желаемом» вузе (куда хотелось поступить) — 64%.

А вот треть опрошенных (36%), наоборот, сомневаются, что ЕГЭ предоставляет равные возможности, в том числе для выпускников из удаленных регионов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такая позиция ближе студентам, обучающимся на коммерческой основе (41%), а также студентам, изучающим общественные и гуманитарные науки (39%).

Опрос студентов также показал, что бывшие выпускники школ воспринимают ЕГЭ прежде всего как вступительный экзамен в вуз, имеющий неоспоримые преимущества: большой выбор вузов (11%), понятная процедура подготовки (14%), объективность оценивания (8%), снижение экзаменационной нагрузки и равные условия для поступления (по 7%).

Результаты ЕГЭ позволили 65% недавним выпускниками поступить именно в тот вуз, где они изначально хотели учиться, 21% — в запасной вариант, а 9% — в вынужденный.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Активно используется выпускниками и возможность подачи документов сразу в несколько вузов, которую предоставляет ЕГЭ: только четверть выпускников подают документы в один вуз (24%), остальные — в два и более (73%), в том числе 20% — сразу в пять вузов.

Обратим внимание, что более четверти опрошенных (28%) обучаются в вузе не в том регионе, где закончили школу, из них 92% указали причиной смены региона — поступление в вуз.

Несмотря на все подводные камни ЕГЭ и недостатки, согласно результатам исследования, его положительные стороны все же побеждают: так, доля тех, кто выбирает ЕГЭ, среди респондентов заметно превысила долю тех, кто предпочел бы сдавать вступительные экзамены отдельно (57% против 33%).

Среди казанских одиннадцатиклассников самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ стала профильная математика — ее напишет 51% выпускников. Следовательно, остальные 49% будут сдавать базовую математику. Обществознание и информатика по популярности заняли второе и третье место соответственно.



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Илина Хакимова