В Татарстане небезопасными для купания признали пять пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пять пляжей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике по состоянию на 15 июня.



По микробиологическим показателям требованиям не соответствуют пляжи в Нурлате, Мамадыше, Лаишево и Лениногорске, а еще в Камское-Устьинском районе республики.

Пляж в Лаишево не соответствует норме и по санитарно-химическим показателям.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания. Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от использования этих зон рекреации для купания.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казанцы пожаловались на неготовность пляжа «Нижнее Заречье» к пляжному сезону. На песке до сих пор можно встретить мусор, а информационные плакаты не установлены. Пока здесь установлен знак о запрете купания и вывешен флаг черного цвета.

По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. В списке есть и «Нижнее Заречье». С полным списком можно ознакомиться в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко