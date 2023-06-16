В Татарстане небезопасными для купания признали пять пляжей
В Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пять пляжей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике по состоянию на 15 июня.
По микробиологическим показателям требованиям не соответствуют пляжи в Нурлате, Мамадыше, Лаишево и Лениногорске, а еще в Камское-Устьинском районе республики.
Пляж в Лаишево не соответствует норме и по санитарно-химическим показателям.
Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания. Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от использования этих зон рекреации для купания.
Казанцы пожаловались на неготовность пляжа «Нижнее Заречье» к пляжному сезону. На песке до сих пор можно встретить мусор, а информационные плакаты не установлены. Пока здесь установлен знак о запрете купания и вывешен флаг черного цвета.
По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. В списке есть и «Нижнее Заречье». С полным списком можно ознакомиться в материале «Реального времени».
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