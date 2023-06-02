Казанцы пожаловались на неготовность пляжа «Нижнее Заречье» к купальному сезону — видео
Казанский пляж «Нижнее Заречье» все еще не готов к пляжному сезону. Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, на песке до сих пор можно встретить мусор, а информационные плакаты не установлены.
— Здесь на песочке лежать невозможно. Одни стекла. Пляж никто не убирает. Туалета у нас здесь нет. Мы не можем купаться здесь, потому что очень грязная набережная, — возмутилась одна из отдыхающих.
Сегодня пляж посетили инспекторы Казанского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Татарстану. Комиссия проверила наличие спасательного оборудования, укомплектованность медицинского пункта и правильность информации на специальных стендах.
Во время проверки сотрудники пляжа установили буйки на границе купальной зоны и обязались устранить выявленные недостатки в течение пяти дней.
Пока здесь установлен знак о запрете купания и вывешен флаг черного цвета. Окончательное «добро» на купание должны предоставить специалисты Роспотребнадзора, которые вынесут свой вердикт после результатов анализа пробы воды.
По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. В списке есть и «Нижнее Заречье». С полным списком можно ознакомиться в материале «Реального времени».
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