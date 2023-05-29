КАМАЗ определится с дивидендами 29 июня

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Акционеры ПАО «КАМАЗ» решат вопрос о выплате дивидендов за 2022 год на годовом собрании. Оно состоится 29 июня в форме заочного голосования.

Помимо дивидендов акционеры могут утвердить годовой отчет, избрать членов совета директоров, проголосовать за утверждение устава компании в новой редакции и так далее.

В последний раз челнинский автогигант выплачивал дивиденды в 2021 году. Тогда за одну ценную бумагу акционеры получили 0,54 рубля. Дивидендная доходность составила около 0,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Неделю назад ПАО «КАМАЗ» отчиталось о выплате купонов по облигациям серии БО-09, БО-10, БО-11. Общая сумма выплат составила 482,1 млн рублей. По каждой из них было выплачено 160,7 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов