КАМАЗ выплатил купоны по облигациям на 482,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

ПАО «КАМАЗ» отчиталось о выплате купонов по облигациям серии БО-09, БО-10, БО-11. Общая сумма выплат составила 482,1 млн рублей. По каждой из них было выплачено 160,7 млн рублей.

Деньги челнинский автогигант выплачивал в период с 22 ноября 2022 года по 23 мая 2023 года. Владельцы облигаций получили 53,57 рубля за одну ценную бумагу. Доходность составила 10,7%.

Общее количество бумаг, по которым был выплачен доход, составило 9 млн штук.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» направило на выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-08-55010-D-001P (серия БО-П08) 103,4 млн рублей. Эту сумму челнинская компания выплатила с начала года.

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Айрат Назипов