Звезды российской эстрады сыграют с футбольной сборной Нижнекамска и выступят с концертом
20 июня на стадионе «Нефтехимик» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» состоится благотворительный матч между сборной Нижнекамска и командой артистов «Старко». Он начнется в 18.30. Во время церемонии открытия родителям тяжелобольных детей будут вручены сертификаты на посещение матчей ФК «Нефтехимик».
Матчу будет предшествовать мастер-класс от олимпийских чемпионов Алексея Прудникова, Сергея Горлуковича (футбол, ветераны ФК «Спартак»), Андрея Сильнова (прыжки в высоту) и трехкратного чемпиона России по футболу Виктора Булатова для детей из дворовых футбольных команд города.
По окончании игры с 19.30 там же, на стадионе, состоится концерт звезд российской эстрады — участников команды «Старко».
Вход на матч и концерт свободный.
Полный состав звездной команды: Виктор Зинчук («Золотая гитара России»), Григорий Гладков (бард, композитор), Михаил Гребенщиков (диджей, телеведущий), Ромарио, Иван Викулов и Павел Иванов (солисты театра Оперетты), Александр Алешкин (актер театра на Таганке), Валерий Ярушин (лидер ВИА «Ариэль»), Юрий Давыдов и группа «Зодчие», Алексей Прудников (олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака»), Сергей Горлукович (олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака»), Виктор Булатов (трехкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака»), Андрей Сильнов (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту). Комментатор матча — Сергей Крылов.
В сборную города вошли представители нижнекамского предприятия СИБУРа, руководители муниципалитета, а также яркие представители нижнекамского спорта.
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Справка
Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство.
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