В Казани в тестовом режиме запустят доставку кредитных карт
В июле в Казани в тестовом режиме запустят доставку кредитных карт за два часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя блока «Сеть продаж» «Сбербанка» Татьяну Галкину.
Отмечается, что сотрудники банка самостоятельно будут приезжать к новым клиентам и регистрировать их. Карту выдадут после проведения идентификации.
Также в июле услуга станет доступной в Санкт-Петербурге и Уфе. В случае ее востребованности до конца года проект распространят и в других городах России.
Напомним, за январь — апрель 2023 года в Татарстане оформили 125 тысяч кредитных карт. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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