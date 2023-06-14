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В Казани в тестовом режиме запустят доставку кредитных карт

17:53, 14.06.2023
В Казани в тестовом режиме запустят доставку кредитных карт
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле в Казани в тестовом режиме запустят доставку кредитных карт за два часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя блока «Сеть продаж» «Сбербанка» Татьяну Галкину.

Отмечается, что сотрудники банка самостоятельно будут приезжать к новым клиентам и регистрировать их. Карту выдадут после проведения идентификации.

Также в июле услуга станет доступной в Санкт-Петербурге и Уфе. В случае ее востребованности до конца года проект распространят и в других городах России.

Напомним, за январь — апрель 2023 года в Татарстане оформили 125 тысяч кредитных карт. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Елизавета Пуншева
ОбществоБизнес Татарстан

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