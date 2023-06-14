Школа, детсад, индивидуальная застройка: в Казани может появиться новый микрорайон «Меридиан»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», на этапе согласования находится проект планировки территории «Меридиан» — частично в ее границы попадают Салмачи, расположенные в Приволжском районе Казани. Существующую малоэтажную застройку по планам хотят планируется дополнить новой, а на месте ныне березового леса построить школу. Подробности — в материале «Реального времени».

Из-за строительства школы под вырубку может пойти лесопосадка

Проект планировки территории «Меридиан» разработан на основе Генплана Казани. В целом ее площадь составляет 82,95 гектара, большая часть которой — 50,87 гектара — отведена под индивидуальные жилые дома. В остальном она распределяется так:

малоэтажная многоквартирная застройка — 0,4 Га;

школа — 2,57 Га;

детсады — 0,98 Га;

многофункциональная и общественно-деловая застройка — 1,46 Га;

зоны озеленения общего пользования (бульвары, скверы, газоны), а также сохраняемые озелененные территории — 8,60 Га;

инженерные сооружения — 3,23 Га;

транспортная инфраструктура — 17,77 Га.

Планируется, что на территории будут проживать 2 714 человек, а общая площадь жилого фонда составит 178,3 тысячи квадратных метров из расчета 22,5 «квадрата» на человека. Причем, из них которых 123 тыс. «квадратов» хотят построить.

Фото: скриншот realnoevremya.ru проекта территории

Интересно распределение жилья: индивидуальные дома площадью от 400 «квадратов» появятся и на уже сформированных, и на проектируемых участках, блокированные дома площадью от 150 «квадратов» — только на проектируемых.

Предполагается и появление школы на площади 25,7 тысячи «квадратов» — сейчас на этом месте, как выяснил корреспондент «Реального времени», находится березовая роща, которая, вероятно будет вырублена под застройку. Общеобразовательное включит в себя библиотеку на 14 тысяч книг, спортивнее сооружения на 4 тысячах «квадратов», объект допоборазования на 288 мест. Также в зоне, где собираются построить жилые дома, могут появиться два детских сада на 120 мест каждый.

Место будущей школы (слева). Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Объекты дошкольного образования, общеобразовательные объекты являются объектами муниципального значения. — следует из проекта.

Судя по документам, к югу от школу появиться дома, к северу — зеленая зона и объекты обслуживания. Среди них: физкультурно-оздоровительный комплекс (408,91, «квадрата»); тренажерный центр (279,89 «квадрата»; объект культуры; предприятие общественного питания; магазины, аптека, отделение банка им т.д.

Что касается озеленения, что планируется благоустроить территорию вокруг озера. Сейчас оно загрязнено, вокруг валяются кирпичи — вероятно, обломки дома.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдельно стоит упомянуть, что вдоль южной границы проекта планировки проходят линии электропередач.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Своя инфраструктура и строительство дорог вместо грунтовых

В перспективе запланировано строительство строительство улиц районного и местного значения — на данный момент там в основном грунтовые дороги.

— Развитие транспортной схемы микрорайона «Меридиан» будет выполняться за счет строительства дорог с двусторонним движением по улицам М.Акмуллы, 32 и Лирическая, которые соответствуют нормативным параметрам улиц местного значения 5-й категории шириной 15 м. Подъезд к территории объектов общественного назначения (общеобразовательная школа и торговый центр микрорайона «Меридиан») осуществляется по улицам 22 и 29, которая на перспективу будет связана с магистральной улицей районного значения. — следует из документации.

Требуются также парковки на 684 места, в том числе 34 машино-места на территории объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. При этом на каждом участке под жилое индивидуальное строительство предусмотрено 1 машино-место (гараж или площадка, прилегающая к каждому дому) — всего 671 место.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Запланирована и прокладка инженерных сетей — водопровод длиной 14,5 километров, канализация, тепловые сети локальные очистные сооружения. Предусмотрено возведение подстанции «Новые Салмачи» и газопровода.

Проект реализуют в три очереди — школа предусмотрена в рамках последней

По проекту предусмотрено изъятие 280 участков для строительства дорог. Некоторые из них просто зарезервируют, приводим кадастровые номера:

16:50:350203:278 (озеро) — зона планируемого размещения озеленения общего пользования;

16:50:350203:1988 (запас, ныне расположена небольшая лесопосадка) — школа;

16:50:350203:1987 (запас) — детсад.

Территорию будут осваивать в три очереди:

Застройка северно-восточной (7,89 Га) и юго-западной (1,72 Га) части зоны индивидуальной жилой застройки и застройка территорий, предназначенных для школы и общественного центра (4 Га). Ремонт дорожного полотна и тротуара существующего проезда по ул.Мира (протяженность — 1 000 м), обеспечивающего основной въезд на территорию жилого района «Меридиан». 3-я очередь: застройка северно-западной (14,34 Га), южной (9,83 Га) и юго-западной (9,47 Га) частей зоны индивидуальной жилой застройки общей площадью 36,63 Га. Строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Общая площадь освоения территории — 3,55 га.

Стоит отметить, что в целом на территории, указанной в проекте планировки, активные строительные работы сейчас не ведутся. Однако в местах возведения будущих домов неподалеку от проектируемой школы уже заложены фундаменты и проведены электросети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дарья Пинегина