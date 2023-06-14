Школа, детсад, индивидуальная застройка: в Казани может появиться новый микрорайон «Меридиан»
Как стало известно «Реальному времени», на этапе согласования находится проект планировки территории «Меридиан» — частично в ее границы попадают Салмачи, расположенные в Приволжском районе Казани. Существующую малоэтажную застройку по планам хотят планируется дополнить новой, а на месте ныне березового леса построить школу. Подробности — в материале «Реального времени».
Из-за строительства школы под вырубку может пойти лесопосадка
Проект планировки территории «Меридиан» разработан на основе Генплана Казани. В целом ее площадь составляет 82,95 гектара, большая часть которой — 50,87 гектара — отведена под индивидуальные жилые дома. В остальном она распределяется так:
- малоэтажная многоквартирная застройка — 0,4 Га;
- школа — 2,57 Га;
- детсады — 0,98 Га;
- многофункциональная и общественно-деловая застройка — 1,46 Га;
- зоны озеленения общего пользования (бульвары, скверы, газоны), а также сохраняемые озелененные территории — 8,60 Га;
- инженерные сооружения — 3,23 Га;
- транспортная инфраструктура — 17,77 Га.
Планируется, что на территории будут проживать 2 714 человек, а общая площадь жилого фонда составит 178,3 тысячи квадратных метров из расчета 22,5 «квадрата» на человека. Причем, из них которых 123 тыс. «квадратов» хотят построить.
Интересно распределение жилья: индивидуальные дома площадью от 400 «квадратов» появятся и на уже сформированных, и на проектируемых участках, блокированные дома площадью от 150 «квадратов» — только на проектируемых.
Предполагается и появление школы на площади 25,7 тысячи «квадратов» — сейчас на этом месте, как выяснил корреспондент «Реального времени», находится березовая роща, которая, вероятно будет вырублена под застройку. Общеобразовательное включит в себя библиотеку на 14 тысяч книг, спортивнее сооружения на 4 тысячах «квадратов», объект допоборазования на 288 мест. Также в зоне, где собираются построить жилые дома, могут появиться два детских сада на 120 мест каждый.
— Объекты дошкольного образования, общеобразовательные объекты являются объектами муниципального значения. — следует из проекта.
Судя по документам, к югу от школу появиться дома, к северу — зеленая зона и объекты обслуживания. Среди них: физкультурно-оздоровительный комплекс (408,91, «квадрата»); тренажерный центр (279,89 «квадрата»; объект культуры; предприятие общественного питания; магазины, аптека, отделение банка им т.д.
Что касается озеленения, что планируется благоустроить территорию вокруг озера. Сейчас оно загрязнено, вокруг валяются кирпичи — вероятно, обломки дома.
Отдельно стоит упомянуть, что вдоль южной границы проекта планировки проходят линии электропередач.
Своя инфраструктура и строительство дорог вместо грунтовых
В перспективе запланировано строительство строительство улиц районного и местного значения — на данный момент там в основном грунтовые дороги.
— Развитие транспортной схемы микрорайона «Меридиан» будет выполняться за счет строительства дорог с двусторонним движением по улицам М.Акмуллы, 32 и Лирическая, которые соответствуют нормативным параметрам улиц местного значения 5-й категории шириной 15 м. Подъезд к территории объектов общественного назначения (общеобразовательная школа и торговый центр микрорайона «Меридиан») осуществляется по улицам 22 и 29, которая на перспективу будет связана с магистральной улицей районного значения. — следует из документации.
Требуются также парковки на 684 места, в том числе 34 машино-места на территории объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. При этом на каждом участке под жилое индивидуальное строительство предусмотрено 1 машино-место (гараж или площадка, прилегающая к каждому дому) — всего 671 место.
Запланирована и прокладка инженерных сетей — водопровод длиной 14,5 километров, канализация, тепловые сети локальные очистные сооружения. Предусмотрено возведение подстанции «Новые Салмачи» и газопровода.
Проект реализуют в три очереди — школа предусмотрена в рамках последней
По проекту предусмотрено изъятие 280 участков для строительства дорог. Некоторые из них просто зарезервируют, приводим кадастровые номера:
- 16:50:350203:278 (озеро) — зона планируемого размещения озеленения общего пользования;
- 16:50:350203:1988 (запас, ныне расположена небольшая лесопосадка) — школа;
- 16:50:350203:1987 (запас) — детсад.
Территорию будут осваивать в три очереди:
- Застройка северно-восточной (7,89 Га) и юго-западной (1,72 Га) части зоны индивидуальной жилой застройки и застройка территорий, предназначенных для школы и общественного центра (4 Га).
- Ремонт дорожного полотна и тротуара существующего проезда по ул.Мира (протяженность — 1 000 м), обеспечивающего основной въезд на территорию жилого района «Меридиан».
- 3-я очередь: застройка северно-западной (14,34 Га), южной (9,83 Га) и юго-западной (9,47 Га) частей зоны индивидуальной жилой застройки общей площадью 36,63 Га. Строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Общая площадь освоения территории — 3,55 га.
Стоит отметить, что в целом на территории, указанной в проекте планировки, активные строительные работы сейчас не ведутся. Однако в местах возведения будущих домов неподалеку от проектируемой школы уже заложены фундаменты и проведены электросети.
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