В Минтрансе призвали проработать идею единого счета для оплаты парковок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идею создания в России единого счета автомобилиста для оплаты парковок и штрафов необходимо проработать, сказано в ответе первого замминистра транспорта РФ Андрея Костюка на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева.



Ткачев в конце марта обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов. Он обращал внимание на то, что платными парковками ежегодно пользуются более 5 млн россиян, но существующая система оплаты парковок — несовершенна. У граждан могут списать деньги за якобы за отсутствие оплаты парковки.

При создании «единого счета автомобилиста» предлагается автоматически списывать плату за городские парковки в соответствии с установленным тарифом.

— Сообщаем об отсутствии принципиальных возражений. Вместе с тем данное предложение требует дополнительной проработки по организационной и технической реализации, — приводит ТАСС ответ Костюка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани готовится законодательно ввести месячные и годовые тарифы на платные парковки в городе. Пока документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится уже к концу этой недели. В случае принятия постановления у казанцев появится возможность покупать парковочные места на месяц и даже на год. Сколько это стоит, выяснило «Реальное время». Стоимость будет варьироваться в зависимости от района. Но у автомобилистов есть возможность арендовать парковочное место сразу во всех районах города. В этом случае в месяц придется платить 25 514 рублей, а в год — 218 691 рубль. Проект не является окончательным вариантом постановления, подчеркивали в мэрии.

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Маргарита Головатенко