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Казанский УНИКС подписал контракт с атакующим защитником Дмитрием Кулагиным

11:43, 14.06.2023

Казанский БК УНИКС подписал контракт с 30-летним атакующим защитником Дмитрием Кулагиным, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Соглашение с чемпионом Евролиги и трехкратным победителем Единой Лиги ВТБ рассчитано на два года.

Кулагин в своей карьере защищал цвета таких команд, как «Нижний Новгород», «Триумф», «Красные Крылья», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань».

2 июня Центровой Иван Лазарев подписал новый контракт с БК УНИКС по схеме «1+1». Прошлый сезон 32-летний россиянин начинал в «Самаре». В составе дебютанта лиги Лазарев провел 22 игры в регулярном чемпионате — 2022/23.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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