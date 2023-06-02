Казанский УНИКС продлил контракт с Иваном Лазаревым

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Центровой Иван Лазарев подписал новый контракт с БК УНИКС по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Прошлый сезон 32-летний россиянин начинал в «Самаре». В составе дебютанта лиги Лазарев провел 22 игры в регулярном чемпионате — 2022/23. В половине матчей баскетболист выходил в стартовом составе. В конце марта центровой заключил соглашение с УНИКСом, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

В своей карьере Лазарев также защищал цвета московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита», пермской «Пармы», московских МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань».

Напомним, Иван Лазарев уже выступал за УНИКС. Он покинул казанский клуб летом 2022 года, перейдя в «Самару».



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Айрат Назипов