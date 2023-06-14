Потребление алкоголя в Татарстане продолжает умеренно расти

В Татарстане в 2023 году умеренно продолжает расти потребление алкоголя. Об этом РБК «Татарстан» сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром» Юрий Карякин.

— Хотя по сравнению с прошлым годом темпы роста снизились. Например, по водке произошло снижение на 0,5%, прогнозируем сохранение тенденции снижения рынка водки в районе 2%, — рассказал он.

Тем не менее, за первые 4 месяца этого года положительная динамика на алкогольном рынке республики составила порядка на 2% в натуральном выражении.

Нетипичным всплеском на алкогольном рынке, по словам Карякина, характеризовался прошлый год. Замгендиректора компании отметил, что рост в 2% на фоне прошлогодней высокой базы — хороший результат.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спрос на водку в январе — апреле к тому же периоду прошлого года снизился, по словам Карякина, на 0,5%. А потребление напитков коньячной группы выросло почти на 12%, тогда как по другим алкогольным напиткам, за исключением коньяка, прирост составил порядка 3%.



Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что за первые 4 месяца года продажи спиртного в розничных магазинах Татарстана выросли практически по всем категориям (не считая винных напитков и ликеро-водочных напитков с содержанием спирта до и выше 25%).

Водки было продано 828,6 тыс. декалитров, в январе — апреле прошлого года –826,6 тыс. дал, игристых вин и шампанского — 86,3 тыс. дал (81,8 тыс. декалитров в 2022-м), коньяка — 112,8 тыс. дал против 104,8 тыс. дал и так далее.

Ранее помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев рассказал, что в России в 2022 году производство алкогольной продукции увеличилось на 2,2% в сравнении с прошлым годом и достигло 1 млрд декалитров (дал).



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Илина Хакимова