Производство алкоголя в России в 2022 году выросло до рекордных 1 млрд декалитров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России в 2022 году производство алкогольной продукции увеличилось на 2,2% в сравнении с прошлым годом и достигло 1 млрд декалитров (дал), рассказал помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев на Неделе российского ретейла — 2023.



— Это действительно знаковая вещь для отрасли, мы никогда не достигали такого объема, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, самая большая доля произведенного объема алкогольной продукции — 800 млн дал — приходится на пиво, еще 100 млн дал — на пивные напитки. Остальные 200 млн составляет остальная продукция.

Вместе с увеличением объемов производства алкоголя сократился объем его импорта. Сокращение составило 95 млн дал, то есть 11%. Объем экспорта, в сравнении с прошлым годом, увеличился на 1,1% — до 44 млн дал.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Только в Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет. За первые 6 месяцев зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Маргарита Головатенко