Жительница Набережных Челнов перевела мошенникам 4 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Жительница Набережных Челнов в надежде приумножить свои сбережения перевела мошенникам 4 миллиона рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Набережным Челнам.

Установлено, что 56-летняя челнинка с целью вложить свободные деньги в инвестиции обратилась к якобы сотрудникам интернет-ресурса, специализировавшегося на рынке ценных бумаг. Мошенник, притворившись консультантом брокерской компании, в телефонном разговоре убедил ее инвестировать в акции одной известной организации.

Под руководством «консультанта» жительница Челнов 17 дней переводила свои деньги на реквизиты посторонних, абсолютно незнакомых ей людей. После того, как поток ее инвестиций прервался, номер якобы сотрудника оказался неактивным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пострадавшая обратилась в отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается местонахождение мошенников.

Напомним, в начале мая сотрудники уголовного розыска МВД России по Набережным Челнам задержали 17-летнего жителя Башкирии, похитившего для телефонных аферистов 2,7 млн рублей у 12 жителей Татарстана.



В марте полицейские Альметьевска задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. В первую декаду месяца в дежурную часть полиции Альметьевска стали поступать заявления от пожилых женщин. Пенсионерки стали жертвами мошенников. Например, 77-летняя жительница города за «спасение» внучки перевела аферистам 164 тысячи рублей.

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Елизавета Пуншева